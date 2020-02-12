شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. محمد صلاح يستقبل عبد القادر ميدو فى ليفربول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل اليوم الثلاثاء، محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزى، صديقه أحمد عبد القادر ميدو مالك نسبة من أسهم نادى ترموف التشيكى، أحد أندية دورى الدرجة الرابعة فى أوروبا، حيث حرص "ميدو" على استغلال تواجده فى ميدنة ليفربول وقام بزيارة الفرعون المصرى.

وعلم ”الخليج 365” كواليس زيارة أحمد عبد القادر ميدو أصغر مستثمر رياضى فى أوروبا لمحمد صلاح، حيث أبلغ الأخير مسئولو نادى ليفربول بموعد زيارة "ميدو" والتقى به بعد خوض التدريبات الجماعية التى خاضها الريدز استعدادًا لمواجهة نوريتش سيتى يوم السبت المقبل فى الدورى الإنجليزى، وحرص الفرعون المصرى على الترحيب بصديقه واستعادة بعض الذكريات، بخلاف الحديث عن بعض الأمور الخاصة بمشروعه الرياضى الخاص بالشباب والمقرر الإفصاح عن تفاصيله فى الفترة المقبلة.

يذكر أن محمد صلاح نجم المنتخب الوطنى وليفربول الإنجليزى رزق بمولودته الثانية الأسبوع الماضى "كيان" لتصبح أحدث عضو فى أسرته التى تتكون من زوجته ماجى وابنته مكة التى رزق بها فى 2014 وأتمت عامها الخامس فى أكتوبر الماضي.

يشار إلى أنه يرغب مسئولو فريق ليفربول الإنجليزى، فى دعم الفريق بلاعب يكون بديلًا للنجم المصرى محمد صلاح، حيث حدد العملاق الإنجليزى النيجيرى صامويل شوكويزى جناح فريق فياريال الإسباني.

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وذكرت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، أن مسئولى ليفربول أجروا مفاوضات مع فياريال لضم شوكويزى خلال الميركاتو الشتوى، وعرضوا 35 مليون يورو للتعاقد مع اللاعب، ولكن إدارة النادى الإسبانى طلبت 65 مليون يورو.

وأشارت إلى أن ليفربول يرغب فى دعم مركز محمد صلاح (الجناح الأيمن) بناء على رغبة المدرب يورجن كلوب، حيث لا يوجد بديل للمصرى فى صفوف الريدز، على عكس السنغالى ساديو مانى، حيث دفع كلوب بالبلجيكى ديفوك أوريجى وأوكسليد تشامبرلين بعد أن تعرض للإصابة.