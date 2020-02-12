شكرا لقرائتكم خبر عن مران الإسماعيلي.. اجتماع مع جوميز وتدريبات خططية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

بدأ فريق الكرة الأول بالإسماعيلى تدريباته مساء اليوم، تحضيرًا لمواجهة الرجاء البيضاوى المغربى الأحد المقبل فى إطار جولة الذهاب لدور الأربعة بكأس محمد السادس للأندية الأبطال.

المران بدأ باجتماع الجهاز الفنى مع اللاعبين تم خلاله حث اللاعبين على ضرورة الخروج من نفق النتائج السلبية على الصعيد المحلى واستعادة فى البطولة العربية.

وشدد الجهاز خلال حديثه على ضرورة بذل كل لاعب أقصى ما لديه سعيا لإسعاد الجماهير التى ستتواجد بالآلاف فى المدرجات وخلف الشاشات.

المران شهد حصول بعض اللاعبين على راحة فيما خاض باقى اللاعبون تدريبات خططية اشتملت على سرعة التسليم والتسلم واللعب فى المساحات الخالية بالنسبة للمنافس.

وخصص الجهاز الفنى تدريبات من شأنها تدارك وإصلاح الأخطاء التى وقع فيها اللاعبين خلال المواجهتين الماضيتين بالمسابقة المحلية.

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واختتم المران بتقسيمة حماسية حيث حرص الجميع على التألق من أجل نيل ثقة الجهاز الفنى فى الحصول على مقعد بتشكيلة المباراة.

تأهل الرجاء البيضاوي المغربي إلى نصف نهائي البطولة العربية “كأس محمد السادس”، بالرغم من الخسارة بهدف نظيف أمام مولودية الجزائر، لكنه كان قد فاز في الذهاب خارج الأرض بنتيجة 2-1، ليخطف التأهل بأفضلية التسجيل خارج الأرض.

وأحرز سامي فريوي هدف المباراة الوحيد لصالح مولودية الجزائر، في الدقيقة 41 من ركلة جزاء، لكنه لم يكن كافيًا من أجل التأهل.

وتأهل الرجاء وفقًا لهذه النتيجة من أجل مواجهة الإسماعيلي في نصف نهائي البطولة.

ويقام لقاء الذهاب في الإسماعيلي يوم 16 فبراير الجاري، على أن يكون لقاء العودة على ملعب الرجاء في 15 مارس القادم.

وكان الإسماعيلي قد تأهل على حساب الاتحاد السكندري في ربع نهائي البطولة، بعدما فاز في مجموع مباراتي الذهاب العودة بهدف نظيف.