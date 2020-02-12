شوقي غريب: مشاركة صلاح في طوكيو تحتاج مجهود شخصي من اللاعب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

أكد شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي أن مشاركة اللاعب محمد صلاح نجم وهداف ليفربول الإنجليزي في أوليمبياد طوكيو الصيف المقبل تحتاج إلى مجهود من اللاعب.

وفي تصريحات لقناة "أون سبورت" قال شوقي غريب :"صلاح هو الوحيد الذي تم حسم أمره من بين اللاعبين الكبار الذين سنضمهم لقائمة المنتخب الأوليمبي نظراً لقيمته الكبرى، فهو من أفضل 3 لاعبين في العالم".

واعلن شوقي غريب أكثر من مرة رغبته في ضم محمد صلاح إلى المنتخب الأوليمبي في دورة الألعاب الأوليمبية طوكيو الصيف المقبل، ليرد يورجن كلوب مدرب ليفربول بأنه يحتاج للحديث مع صلاح في هذا الصدد.

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وأضاف شوقي غريب :"لم أتواصل مع محمد صلاح حتى ينضم للمنتخب الأوليمبي على الإطلاق، ولم يحدث أي اتصال معه في هذا الأمر، لكن بكل صراحة مشاركته في طوكيو تتطلب مجهود شخصي منه".

وأشار مدرب منتخب مصر الأوليمبي إلى دور صلاح في إقناع يورجن كلوب وإدارة ليفربول بالسماح له بالرحيل صيفاً إلى اليابان للمشاركة مع منتخب مصر في دورة طوكيو.

وعلى جانب أخر أعرب شوقي غريب عن قلقه بسبب عدم مشاركة عدد كبير من لاعبي فريقه المتوج بكأس الأمم الإفريقية 2019 تحت 23 سنة مع أنديتهم.