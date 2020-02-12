بعثة الترجي تصل قطر استعدادا لمواجهة السوبر الأفريقي أمام الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
وصلت بعثة الترجي التونس، مساء اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الثلاثاء، استعدادا لخوض مباراة السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي.
ويلتقي الزمالك (بطل الكونفدرالية) بنظيره الترجي التونسي (بطل دوري أبطال أفريقيا) في مباراة كأس السوبر الأفريقي، يوم الجمعة المقبل بملعب ثاني بن جاسم.
وكانت بعثة الزمالك قد وصلت صباح اليوم بعدما غادرت القاهرة، ومكثت البعثة ترانزيت لمدة ساعة في مطار عمان بالأردن قبل وصولها الدوحة.
أعلن مُعين الشعباني، المدير الفني لفريق الترجي، قائمة لاعبيه التي ستخوض مباراة السوبر الإفريقي أمام الزمالك بالدوحة.
وحسبما أفاد موقع الاتحاد الإفريقي فإن قائمة الترجي ضمت 18 لاعبًا جاءت كالتالي:
حراسة المرمى: معز بن شيريفية، رامي جريدي.
خط الدفاع: محمد علي يعقوبي، خليل شمام، سامح دربالي،إلياس شيتي، إيهاب مباركي، عبد القادر بدران.
خط الوسط: كوامي بونسو، فوساني كوليبالي، عبد الرؤوف بنغيت، فادي بن شوڤ، محمد علي رمضان.
خط الهجوم: بلال بن ساحة، إبراهيم أوتارا، حمدو الهوني، طه ياسيني خنيسي. محمد علي بن حمودة.
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