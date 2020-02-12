مجلس أبو ظبي: إقبال جماهير الأهلي على تذاكر السوبر أكبر من الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد سهيل العريفي، مدير إدارة الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي، أن أزمة مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك في طريقها للحل، مشيرًا إلى أن إقبال جماهير الأحمر على شراء التذاكر أكبر من جماهير الأبيض.

ويستضيف استاد محمد بن زايد مباراة السوبر المصري 2018-2019 بين الأهلي بطل الدوري والزمالك بطل الكأس يوم الخميس 20 فبراير الجاري.

وقال العريفي، في تصريحات هاتفية لقناة "القاهرة والناس": "كل شيء يسير على ما يرام بيننا وبين الاتحاد المصري لكرة القدم، ونحن على أتم الاستعداد لاستقبال أهل البلد من جمهورية مصر العربية واستضافة السوبر".

وأضاف: "ستصل بعثتا الأهلي والزمالك إلى أبو ظبي قادمين من القاهرة يوم 17 فبراير الجاري، وسينتظم الفريقان في التدريبات خلال يومي 18 و19".

وعن الأزمة التي تخص رعاة البطولة والحقوق الإعلانية، أوضح العريفي: "العلاقات بين البلدين أكبر بكثير من أي عوائق أو مشاكل تؤثر على المباراة، نفرح كثيرا لاستقبال الأخوة المصريين على مدار السنوات الماضية".

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وأكمل: "لا يزال هناك مناقشات مع قنوات أبو ظبي الرياضية والأزمة في طريقها إلى الحل، الجميع حريص على إقامة السوبر المصري في أفضل صورة، والإمارات بلد المصريين".

وتابع: "كل العوائق ستزول في القريب العاجل، وسنسمع غدا أخبار جيدة في هذا الشأن، ومن مصلحة السوبر المصري أن يُنقل عبر قناة أبو ظبي".

وواصل: "كنا نتمنى إقامة السوبر يوم الجمعة وحاولنا مع اتحاد الكرة تغيير الموعد، لكن تم الرفض بسبب جدولة الدوري المصري وتقرر إقامة المباراة يوم الخميس".

وأتم مسؤول مجلس أبوظبي الرياضي تصريحاته قائلا: "تم بيع 90% من التذاكر المخصصة لجماهير الأهلي كما هو موضح عبر الموقع الرسمي، والإقبال من جانبهم أكبر لحضور المباراة".