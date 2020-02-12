مدرب بيراميدز يتحدث عن مفاوضاتهم مع إكرامي وفتحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال محمود فتح الله، المدرب العام لبيراميدز، إنه يحب شريف إكرامي وأحمد فتحي، لاعبا الأهلي للغاية ولكن من المبكر الحديث عن التعاقد معهما أو غيرهما.

فتح الله، أضاف خلال مداخلة أُجريت معه بفضائية النهار مساء اليوم الثلاثاء:"شريف وفتحي مكسب لأي فريق ولكن الوقت مبكر للحديث عن أي صفقات تخص الفريق نريد أن يحتفظ لاعبينا بتركيزهم".

وتابع المدرب العام لبيراميدز:" كذلك فتحي وإكرامي متواجدين مع الأهلي ولديهما أهداف يرغبان في تحقيقهما، ولذلك لا نريد أن نتسبب في تشتيتهما ولدينا أهداف نرغب في تحقيقها، ننافس على الدوري والكأس والكونفدرالية، ونحن نثق تمامًا في القوام المتواجد في فريقنا حاليًا".

وأتم فتح الله حديثه بالإشارة إلى أن بيراميدز يمر بظروف صعبة بعد قرار اتحاد الكرة بإيقاف 5 لاعبين من صفوفه على خلفية الأحداث التي شهدتها مباراتهم بالجولة الماضية أمام الأهلي، مشيرًا إلى إنه سيتقدمون بتظلمًا ضد القرار.