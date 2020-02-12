بالفيديو.. سام مرسي يسجل أمام ميدلسبره في ظهور تاريخي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:
نجح المصري سام مرسي لاعب خط وسط نادي ويجان في تسجيل هدفًا لفريقه خلال مواجهة ميدلسبره، مساء اليوم الثلاثاء، بدوري الدرجة الأولى الإنجليزي.
هدف سام مرسي جاء في الدقيقة 29 من زمن المبارة، ليقود فريقه للتقدم خلال المواجهة.
وتعد هذه المواجهة هي رقم 150 لسام مرسي مع فريق ويجان منذ انتقاله إليه قادمًا من تشيسترفيلد خلال فترة الانتقالات الصيفية عام 2016.
ولعب مرسي 149 مباراة سابقة مع ويجان، حيث سجل خلالهم سبعة أهداف قبل أن يضيف الثامن في لقاء اليوم، بالإضافة إلى صناعة ستة أهداف لزملاءه.
الجدير بالذكر أن نادي ويجان ينافس في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، لكنه بعيد عن مراكز التأهل أو ملحق الصعود للبريميرليج.
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