حارس بيراميدز يعلق على هدف الأهلي المثير للجدل في مباراة الأزمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

تحدث المهدي سليمان، حارس مرمى فريق بيراميدز، عن كواليس أزمة مباراة فريقه أمام الأهلي، والتي انتهت لصالح الفريق الأحمر بهدفين دون رد.

وأشهر إبراهيم نور الدين البطاقة الحمراء في وجه ثنائي بيراميدز أحمد أيمن منصور ورجب بكار، لاعتراضهم على احتساب الهدف الثاني للأهلي.

وقال سليمان في تصريحات تلفزيونية عقب مواجهة المقاولون العرب:" التقطت الكرة بسرعة والحكم قال لي العب بسرعة ركلة مرمى، وفجأة أشار إلى ناحية الركلة الركنية للأهلي".

وأضاف:" تفاجأنا ان الكرة بعدها تلعب، وكلنا كنا واقفين ان الكرة ركلة مرمى لذلك سجل الأهلي بشكل مفاجيء".

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وتابع:" لم نكن نسعى لإضاعة الوقت والخروج متعادلين امام الأهلي، والدليل على ذلك كرة علي جبر الخطيرة التي أنقذها حارس الأهلي".

وأشار إلى أن توقيع عقوبة الإيقاف ضد 5 لاعبين يعد أمر غريب للغاية وغير مفهوم، لكن رغم ذلك الجميع في فريق بيراميدز يركز حاليا على تحقيق شيء مميز هذا الموسم.

وحقق بيراميدز فوزاً ثميناً على المقاولون العرب بنتيجة (2-0) في مباراة الجولة 17 في الدوري المصري الممتاز.

بيراميدز رفع رصيده إلى 29 نقطة ليقتحم المربع الذهبي ويحتل المركز الرابع في جدول الترتيب بفارق نقطتين عن الزمالك، ونقطتين عن الاتحاد صاحب المركز الخامس.