النحاس: هدفنا المربع الذهبي بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أبدى عماد النحاس، المدير الفني لفريق المقاولون العرب، عدم رضاه عن الهزيمة أمام بيراميدز ولكنه سيحاول تفادي الأخطاء التي وقع بها فريقه.

المقاولون قد هُزم أمام نظيره بيراميدز مساء اليوم الثلاثاء بهدفين نظيفين خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ 16 من بطولة الدوري.

النحاس قال خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة:"للأسف ننهي الدور الأول بهزيمتين كنا نتمنى التعادل أو الفوز فنعمل على التواجد بالمربع الذهبي ولكن نعمل أن يكون القادم أفضل".

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وأشار المدير الفني لنادي المقاولون، إلى أن فريقه إذا أدى بالدور الثاني من بطولة الدوري مثلما حدث في الدور الأول سينهوا الدوري في مركز جيد، مضيفًا:"دورنا كنادي وجهاز فني ولاعبين ألا نفقد حماسنا".

وأتم النحاس حديثه بالإشارة إلى إنه تعرض لهزيمتين غير متوقعتين أمام إنبي ودجلة، منوهًا إلى أن فريقه عاني أمام بيراميدز من غياب أكثر من لاعب.

رغم هزيمة اليوم أمام بيراميدز لازال المقاولون في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة بفارق 10 نقاط عن الأهلي المتصدر و نقطة عن الزمالك صاحب المركز الثالث.