مدرب بيراميدز: نريد الوصول لنهائي الكونفيدرالية.. وتحقيق شيء في الكأس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال الكرواتي أنتي تشاتشيتش، المدير الفني لفريق بيراميدز، إن فريقه لازال لديه مباريات كثيرة حتى نهاية الدوري وسيلعبون كل مباراة لتحقيق ما يريدونه.

بيراميدز قد فاز بهدفين نظيفين على نظيره المقاولون العرب خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء ليرفع رصيده إلى النقطة 29 في المركز الرابع.

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وأشار المدير الفني لفريق بيراميدز، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة، إلى أن فريقه لديه الطموح للظهور بصورة جيدة وتحقيق نتائج مميزة ليكون أقرب لمقدمة الدوري، مضيفًا:"الآن وصلنا لدور الـ 8 بالكونفيدرالية ونحاول الوصول للنهائي ولاتزال هناك مباريات في كأس مصر.. ونريد تحقيق شيء في الكأس".

وأتم تشاتشيتش حديثه بـ:"الشوط الأول حافظنا على أداء لعبنا ووصلنا للهدف والنتيجة المطلوبة وفي الشوط الثاني المقاولون أخذ يتقدم واللاعبون الذين شاركوا اليوم لم يكونوا يحصلون على الوقت بالمباريات مثل اللاعبين الموقوفين ولكن لدينا لاعبون كُثر ونحاول تدريبهم بأكثر من طريقة واليوم أثبتوا أنه من الممكن الاعتماد عليهم".

وكان اتحاد الكرة قد عاقب 5 لاعبين من صفوف بيراميدز بالإيقاف 3 مباريات على خلفية الأحداث التي شهدتها جولتهم الماضية أمام الأهلي والتي انتهت بهزيمته بهدفين مقابل هدف.