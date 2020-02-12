رئيس المسابقات لمصراوي: هذا ما دار بيني وبين أمير مرتضى.. والقمة لن تؤجل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

حرص حسام الزناتي رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، على توضيح كواليس مكالمته الهاتفية مع أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة في نادي الزمالك.

وقال الزناتي في تصريحات لـ"الخليج 365" "علاقتي جيدة بجميع الأندية، وأقوم بالرد على أي استفسار بالمعلومات التي يمكن أن تكون متاحة للجميع دون الحديث عن أي تفاصيل أخرى".

وواصل "نتعامل مع جميع الأندية بشفافية".

وصرح "تواصل معي أمير مرتضى منصور بالفعل وتحدثنا في موضوعين، الأول يخص موعد مباراتي الزمالك والترجي بربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، والثانية تتعلق بما اثير حول موعد مباراة بيراميدز".

وأضاف "فيما يخص الشق الأول، أكدت لمسؤول الزمالك، أن موعد مباريات ربع النهائي أمر بيد الاتحاد الأفريقي فقط لا غير، لا يمكن للأندية أو اتحاد الكرة التدخل في هذا الأمر".

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وأكمل "الكاف هو الذي يحدد المواعيد النهائية للمباريات واتحاد الكرة لا يتدخل وليس له أي دور في تحديد موعد المباريات".

وانتقل للحديث عن الملف الثاني الذي تحدث فيه مع أمير قائلا "سألني عن هل قمنا بتحديد يوم 2 مارس موعداً لمباراة بيراميدز، أوضحت له أن هذا الأمر غير صحيح، لم نعلن مباريات الدور الثاني".

واستمر "الدور الثاني سينطلق يوم 9 مارس، وفقا للقواعد الخاصة بمباريات الأندية التي تشارك في أفريقيا، فأقرب موعد لتحديد مباراة للزمالك في الدوري يوم 11 مارس".

القمة في موعدها

وشدد حسام الزناتي أنه لم يتناول أي أمر متعلق بموعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.

وقال الزناتي في حديثه لـ"الخليج 365" "تم تضخيم مسألة موعد مباراة القمة، لا يوجد أي داع لتأجيل المباراة، القمة ستقام في موعدها يوم 24 من شهر فبراير".

واختتم رئيس لجنة المسابقات حديثه "لدينا كل الموافقات الخاصة بموعد ومكان المباراة وعلى رأسها الموافقة الأمنية، قولا واحداً، مباراة القمة في موعدها".