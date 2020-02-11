مدرب النصر : قدمنا مباراة جيدة أمام السد..ونفضل اللعب على "الملز"

انتقد البرتغالي روي فيتوريا مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر اليوم الثلاثاء، أرضية ملعب الأمير فيصل بن فهد "الملز" التي احتضنت مواجهة فريقه مع فريق السد القطري، وذلك ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا 2020.

أكد فيتوريا أن أرضية الملعب أثرت بشكل سلبي على أداء لاعبيه، إلى جانب معاناتهم في تناقل الكرة فيما بينهم.

وأضاف المدرب البرتغالي في مؤتمر الصحفي عقب نهاية المواجهة :"لقد كانت مباراة عظيمة، كلا الفريقين امتلكا شجاعة عالية، وفي الشوط الثاني كان الإيقاع عالياً".

وواصل: "نحن قدمنا مباراة جيدة وانا فخور بالاعبين لأنهم أبدوا

شجاعة وكانوا مؤمنين بما يقدمون ولديهم الامكانيات، مباراة كهذة كان من الممكن أن نفوز بها".تابع حديثه :" رأيي معروف في ملعب الملز وعبرت عنه مسبقاً بشكل صريح لمجلس إدارة النادي".وأضاف:" لا أحاول أن أجد عذاراً، وأرجو أن لا يفسر حديثي على هذا النحو، لكن سوء أرضية الملعب أثرت في أداء اللاعبين وفريقي كبطل يستحق ملعباً بمواصفات أفضل".وفي ختام حديثه أكد المدرب البرتغالي أن مواجهة السد أخذت منه جهدًا بدنياً وذهنياً كبيراً، وأنه ينتظره عملاً كبيراً مع لاعبيه خلال المرحلة المقبلة.وكانت المباراة انتهت بتعادل الايجابى بنتيجة ٢-٢ أحرز ثنائية السد القطري بغداد بونجاح وحسن الهيدوس في الدقيقتين ٩، ٤٨ من زمن اللقاء.بينما أحرز ثنائية النصر السعودي كلا من عبدالرزاق حمد وعبدالرحمن العبيد في الدقيقتين ٧،٥٣ من زمن اللقاء.جاء ترتيب المجموعة الرابعة من بطولة دوري أبطال آسيا : سباهان أصفهان الإيراني ٣ نقاط، السد القطري نقطة، النصر السعودي نقطة، العين الإماراتي بدون رصيد من النقاط.يستعد نادى النصر لمواجهة نظيره فريق العين الإماراتي ، يوم الثلاثاء ١٨ فبراير، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانيه من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا، في حين يستضيف نادي السد القطري فريق سباهان أصفهان الإيراني في الجولة الثانية علي ملعب جاسم بن حمد الدولي.