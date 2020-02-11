ننشر تردد القنوات الناقلة لمباراة كأس السوبر الأفريقي بالمجان

ينتظر جماهير الفارس الأبيض، بداية من اليوم وحتي يوم الجمعة المقبل، بفارغ الصبر، موعد المباراة المرتقبة بين الزمالك، أمام الترجي التونسي، في بطولة كأس السوبر الأفريقي، في السادسة مساءًا على ستاد ثاني بن جاسم الخاص بنادي الغرافة بالعاصمة القطرية الدوحة.

قائمة الزمالك لمواجهة الترجي في كأس السوبر الأفريقي:

في حراسة المرامي: محمود عبد الرحيم " جنش"، ومحمد أبو جبل.

في الدفاع: محمود علاء، محمد عبد الغني، محمود

حمدي، حازم إمام، محمد عبد الشافي، عبد الله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، شيكابالا، يوسف أوباما، إسلام جابر،محمد حسن، أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: محمد أوناجم، أشرف بنشرقي، مصطفى محمد.

قائمة الترجي لمواجهة الزمالك في كأس السوبر الأفريقي:

حراسة المرمى: معز بن شيريفية، رامي جريدي.

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خط الدفاع: محمد علي يعقوبي، خليل شمام، سامح دربالي، إلياس شيتي،

إيهاب مباركي، عبد القادر بدران.

خط الوسط: كوامي بونسو، فوساني كوليبالي، عبد الرؤوف بنغيت، فادي بن شوڤ، محمد علي رمضان.

خط الهجوم: بلال بن ساحة، إبراهيم أوتارا، حمدو الهوني، طه ياسيني خنيسي. محمد علي بن حمودة

القنوات الناقلة لمباراة كأس السوبر الأفريقي:

تذاع مباراة الزمالك والترجي في كأس السوبر الأفريقي، على مجموعة قنوات beIN Sports HD، أو على مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية القطرية المفتوحة.



ترددات القنوات الناقلة لمباراة السوبر الأفريقي:



القمر الصناعي التردد EFC

عرب سات 12379 5/6

سهيل سات 11547 5/6

نايل سات 12245 3/4

نايل سات 12264 2/3