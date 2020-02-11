تشافي: السد خاض مواجهة صعبة أمام النصر

أعرب الأسباني تشافي هيرنانديز المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي السد القطري عن سعادته بأداء الفريق في مباراة اليوم أمام النصر السعودي. ‏

وصرح تشافي هيرنانديز في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم عقب نهاية المباراة، قائلا : "المباراة كانت صعبة للغاية أمام النصر السعودي، الذي يضم لاعبين مميزين مثل مرابط وحمدالله، ومباراة ربع النهائي الموسم الماضي كانت بنفس المستوى ‏، الكل استمتع بالمباراة التي انتهت بنتيجة عادلة، أهنئ مدرب النصر على فريقه فهو يمتلك مجموعة من اللاعبين المميزين مثل حمدالله ومرابط " تابع :"دوري أبطال آسيا لا يستحق أرضية الملعب التي لعبنا عليها اليوم وكنا نحتاج أرضية أفضل منها، ‏‎ كان بالإمكان أن نفوز، ولكن أيضًا كان بالإمكان أن نخسر، أنا سعيد جدًا بفريقي ودائمًا نسعى للفوز في أي مباراة نلعبها، وأود أن أشكر الجماهير

واختتم حديثه :" أشكر جماهير النصر على التحية لي ولفريقي طوال المباراة .

وشرف لي اللعب هنا، وأشكر الجماهير السعودية على هذا الاستقبال المميز".

ترتيب المجموعة الرابعة من بطولة دوري أبطال آسيا : سباهان أصفهان الإيراني ٣ نقاط. السد القطري نقطة. النصر السعودي نقطة. العين الإماراتي بدون رصيد من النقاط. يستعد نادى النصر لمواجهة نظيره فريق العين الإماراتي ، يوم الثلاثاء ١٨ فبراير، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانيه من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا، في حين يستضيف نادي السد القطري فريق سباهان أصفهان الإيراني في الجولة الثانية علي ملعب جاسم بن حمد الدولي.

فهو يمتلك مجموعة من اللاعبين المميزين مثل حمدالله ومرابط " تابع :"دوري أبطال آسيا لا يستحق أرضية الملعب التي لعبنا عليها اليوم وكنا نحتاج أرضية أفضل منها، ‏‎ كان بالإمكان أن نفوز، ولكن أيضًا كان بالإمكان أن نخسر، أنا سعيد جدًا بفريقي ودائمًا نسعى للفوز في أي مباراة نلعبها، وأود أن أشكر الجماهير السعودية على ترحيبها واستقبالها .واختتم حديثه :" أشكر جماهير النصر على التحية لي ولفريقي طوال المباراة .وشرف لي اللعب هنا، وأشكر الجماهير السعودية على هذا الاستقبال المميز".ترتيب المجموعة الرابعة من بطولة دوري أبطال آسيا : سباهان أصفهان الإيراني ٣ نقاط. السد القطري نقطة. النصر السعودي نقطة. العين الإماراتي بدون رصيد من النقاط. يستعد نادى النصر لمواجهة نظيره فريق العين الإماراتي ، يوم الثلاثاء ١٨ فبراير، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانيه من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا، في حين يستضيف نادي السد القطري فريق سباهان أصفهان الإيراني في الجولة الثانية علي ملعب جاسم بن حمد الدولي.

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