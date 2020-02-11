منتخب الريشة رجال يتصدر مجموعته بالبطولة الأفريقية في القاهرة

تصدر المنتخب الوطني الأول لرجال الريشة الطائرة، ترتيب المجموعة الثانية من بطولة إفريقيا للكبار، والمقامة على صالة رقم 2 باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 10 وحتى 16 فبراير الجاري.

واحتل "الفراعنة" صدارة المجموعة بعد

الفوز على كلًا من سيراليون والكاميرون والمغرب بنتيجة واحدة وهي 5 - 0، فيما فاز منتخبنا على نظيره الجنوب إفريقي بنتيجة 4 - 1.

ومن المقرر، أن يلتقي منتخبنا غدًا مع نظيره منتخب موريشيوس في قبل نهائي البطولة القارية، فيما يلعب المنتخب الجزائري مع نظيره الجنوب إفريقي ضمن منافسات نفس الدور.

وتضم قائمة المنتخب الوطني للرجال كلًا من، أحمد صلاح وأدهم حاتم ومحمد مصطفى وعبد الرحمن عبد الحكيم ومحمود منتصر ومنير فايز.