سيدات الريشة الطائرة يهزمن جنوب أفريقيا

فاز المنتخب الوطني الأول لسيدات الريشة الطائرة، على نظيره الجنوب أفريقي بنتيجة 4 - 1، في إطار الجولة الثانية من منافسات الفرق ببطولة أفريقيا للكبار، المقامة بصالة رقم 2 في استاد القاهرة الدولي

خلال الفترة من 10 وحتى 16 فبراير الجاري.

ويلتقي منتخبنا الوطني مساء الغد مع نظيره منتخب موريشيوس لتحديد صاحب الميدالية الذهبية في منافسات الفرق للسيدات.

وكان منتخبنا الوطني قدر فاز على نظيره الجزائري أمس بنتيجة 3 - 2، قبل أن يفوز على نظيره الجنوب إفريقي مساء اليوم بنتيجة 4 - 1.

وتضم قائمة منتخبنا الوطني للسيدات كلًا من، ضحى هاني وهادية حسني ونور يسري وجنا أشرف وهنا زاهر ورحمة محمد.