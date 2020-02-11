مدرب بيراميدز يعدد مميزات الفوز على المقاولون

أوضح الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز، أنه من الجيد أن الفوز على المقاولون مهم للغاية كونه على فريق متقدم في جدول الترتيب كما أن الثلاث نقاط جعلت الفريق يدخل المربع الذهبي

مرة أخرى وسيعمل على التقدم خطوة تلو الأحرى في الجدول.

وأشار تشاتشيتش إلى أنه حافظ على إيقاع اللعب في الشوط الأول وسجل هدفين، وفي الشوط الثاني

حاول المقاولون العودة وهو ما جعل الأداء يتراجع بعض الشيء.

وفاز بيراميدز على المقاولون العرب بهدفين نظيفين بستاد الجبل الاخضر ضمن الجولة السابعة عشر للدوري الممتاز.

رفع بيراميدز الى 29 نقطة وصعد للمركز الرابع وتجمد رصيد المقاولون عند 32 نقطة محتفظا بالمركز الثاني رغم الخسارة.