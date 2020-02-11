مدرب بيراميدز يكشف سبب التراجع في الشوط الثاني أمام المقاولون

أكد الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدزأن سر تراجع الأداء في الشوط الثاني يرجع للمجهود الكبير في الشوط الأول كما أن هناك غيابات عديدة بين الإيقاف والإصابة، مشيرًا إلى أنه دفع بعناصر لا تلعب

كثيرا والفريق لديه مجموعة رائعة من اللاعبين في مختلف المراكز ويعمل على تجهيزهم للمرحلة المقبلة الصعبة.

وأضاف تشاتشيتش أن بيراميدز هدفه المنافسة على لقب الدوري وإنهاء المسابقة في مركز

متقدم، والفوز بكأس الكونفدرالية هو الهدف حاليا بجانب كأس مصر.

وحقق فريق بيراميدز فوزا مهما على المقاولون العرب بهدفين نظيفين بستاد الجبل الاخضر ضمن الجولة السابعة عشر للدوري الممتاز.

ورفع بيراميدز الى 29 نقطة وصعد للمركز الرابع وتجمد رصيد المقاولون عند 32 نقطة محتفظا بالمركز الثاني رغم الخسارة.