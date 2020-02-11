بيراميدز يوضح موقفه من ضم شريف إكرامي

تحدث الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز عن حقيقة وجود عرض بضم شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي، الذي أعلن رحيله عن المارد الأحمر بنهاية الموسم الجاري، وبنفس الأمر عن إذا كان النادي الأهلي تقدم بعرض من أجل

أحمد الشناوي.

قال تشاتشيتش خلال المؤتمر الصحفي عقب نهاية مباراة المقاولون وبيراميدز: "وجود مفاوضات بين بيراميدز وشريف إكرامي حارس الأهلي لضمه وتوقيع أحمد الشناوي حارس بيراميدز للأهلي؟ أكد المدرب أنه لا

يعلم أي شيء عن هذه الأمور ولا توجد معلومة وصلته بهذا الشأن".

حقق فريق بيراميدز فوزا مهما على المقاولون العرب بهدفين نظيفين بستاد الجبل الاخضر ضمن الجولة السابعة عشر للدوري الممتاز.

بهذه النتيجة إرتفع بيراميدز إلى 29 نقطة وصعد للمركز الرابع وتجمد رصيد المقاولون عند 32 نقطة محتفظاً بالمركز الثاني رغم الخسارة.

