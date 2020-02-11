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تشاتشيتش: بيراميدز استحق الفوز على المقاولون

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قال الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز إن فريقه استحق الفوز على المقاولون وكان الأفضل في كل شيء خلال اللقاء.
وواصل خلال المؤتمر الصحفي قائلاً «أهدر اللاعبون العديد من الفرص السهلة والتي كانت كفيلة بتحقيق فوز كبير».
و شدد المدرب خلال المؤتمر الصحفي على أن الفريق

قدم مباراة قوية للغاية وسيطر على مجريات الأمور واللاعبون نفذوا كل تعليمات الجهاز الفني باستثناء بعض الأخطاء التي حدثت في الشوط الثاني تحديداً ويعمل على علاجها في المرحلة المقبلة.

 

 

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