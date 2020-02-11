ملاكم المنيا يواجه لاعب بورسعيد قبل نهائي بطولة الجمهورية

يستعد طارق حمدي، ملاكم نادي المنيا الرياضي، وزن ٨٠ ك ، لمواجهة نظيره من نادي بورسعيد، غدًا الاربعاء، في تمام الثانية ظهرًا، ضمن فعاليات الدور قبل النهائي من بطولة الجمهورية، مواليد ٢٠٠٦، والمقامه بحلبة نادي بور فؤاد ببورسعيد.
وقال عبد الحميد محمد، المدير الفني للمنيا، أن اللاعب "طارق حمدي" تمكن من الفوز على منافسه لاعب المؤسسة العسكرية، التابعة لمحافظة الاسكندرية، في المباراة التى جمعتهم اليوم بالجولة الـ٨ من البطولة، مؤكدًا عبد الحميد، بأناللاعب يسعى للحصول على لقب البطولة، ليضيف انجازًا جديد لنادي المنيا في نشاط الملاكمة.
جديرا بالذكر، أنه يقود تدريب وتأهيل لاعبي المنيا للملاكمة، برفقة المدير الفني، الدكتور محمد هنداوي، مدرب الفريق، واشرف معروف، المدرب المساعد، وإداري الفريق، احمد ضاحي، تحت إشراف الدكتور علي مجدي، عضو مجلس إدارة النادي.
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