نادي طفولة زين الدين زيدان يٌنتج جوهرة فرنسية جديدة لبرشلونة

لفت اللاعب “إسحاق ليهادجي” انتباه العديد من الفرق الكبرى وعلى رأسهم فريق برشلونة الذي يطمح في التعاقد مع اللاعب في الميركاتو الصيفي القادم 2020.

اللاعب صاحب الـ17 عامًا تحسس خطواته الأولى في عالم كرة القدم مع نادي “سيبتيم فالو”، وهو النادي الذي لعب فيه “زين الدين زيدان” في شبابه قبل أن يشق طريقه نحو النجومية وتاريخ كرة القدم، يتمتع بموهبة فريدة جعلته مطمعًا للفريق الكتالوني من جديد.

وكان إسحاق قريب للغاية من الإنضمام إلى برشلونة في عام 2013، وكان يبلغ من العمر حينها 11 عامًا ، ولكن تعرضه للإصابة بكسر في الساق منع إتمام هذه الصفقة، وذكر “صلاح نصري” رئيس نادي سيبتيم : “إسحاق كان يحلم بالذهاب إلى برشلونة وبكى. كان علينا أن نجعله يفهم أن الأمر مجرد مسألة وقت وأنه إذا حدث ذلك، فسيحدث ذلك”.

لينضم ليهادجي بعدها بثلاث سنوات تقريبًا إلى مارسيليا وهو في سن الرابعة عشر من عمره، وأثارت قدرات اللاعب في مرحلة التحضيرات إعجاب “فيلاش بواش” المدير الفني لفريق مارسيليا ليتم تصعيده إلى الفريق الأول، وشارك في اول مباراة له مع الفريق في 24 سبتمبر 2019 عندما شارك من على مقاعد البدلاء ضد فريق “ديجون“.

وسيحاول فريق برشلونة خطف اللاعب مستغلاً الخلافات التي وقعت بين ممثلي اللاعب وإدارة فريق الجنوب الفرنسي حول تجديد عقده مع الفريق، حيث ينتهي العقد الحالي في يونيو القادم ويحق له التوقيع مع اي فريق بدون اي مقابل وفقًا لقانون بوسمان.

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وخاض اللاعب منافسات كأس العالم تحت 17 عامًا بالبرازيل رفقة منتخب فرنسا، ولعب دورًا محوريًا في تأهل منتخب بلاده إلى نصف النهائي، حيث سجل ثلاثة أهداف وصنع هدفين.

وبدأت الخلافات بين الإدارة واللاعب منذ عودته من البطولة حيث بدأت المحادثات بشأن أول عقد احترافي للاعب، ولكن سرعان ما أصبح واضحًا أن الطرفين متباعدين بعض الشيء في مفاوضاتهما.

ولم يشارك اللاعب سوى 22 دقيقة فقط، وعندما سُئل مدربه البرتغالي “فيلاش بواش” عن قلة مشاركات اللاعب اجاب :”أنا في انتظار توقيعه على العقد لمنحه بعض الوقت في اللعب، في الوقت الحالي يُمكنني الاستفادة من وجود ليهادجي، لكن لماذا؟ هل لتجهزيه لموناكو أو لباريس سان جيرمان، ما الفائدة التي ستعود على ناديه الذي طوره؟ أنا أدافع عن مصالح النادي”.

ويحاول برشلونة الأستفادة من سياسة “فلورنتينو بيريز” رئيس فريق ريال مدريد الذي بدأ يُفتح وعي الاندية في الفترة الاخيرة لما يقوم به من تعاقدات مع مواهب شابة، وهي سياسة جديدة انتهجها النادي الملكي بسبب الأرتفاع الرهيب في أسعار اللاعبين.