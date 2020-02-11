رياضة | مفاجأة.. مانشستر يونايتد ينافس غريمه على خطف نجم الدوري الألماني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. مانشستر يونايتد ينافس غريمه على خطف نجم الدوري الألماني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي منافسة قوية لضم واحد من نجوم الدوري الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

مانشستر يونايتد يستهدف خطف سانشو

وأكدت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية أن نادي مانشستر يونايتد لازال يحاول التعاقد مع الإنجليزي جادون سانشو نجم نادي بوروسيا دورتموند الألماني في الصيف القادم.

وكان نادي مانشستر يونايتد يحاول ضم سانشو منذ فترة الانتقالات الصيفية الماضية ولكن نادي بوروسيا دورتموند رفض رحيل اللاعب عن الفريق.

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منافسة قوية من تشيلسي ومبلغ ضخم يحسم الصفقة

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك منافسة قوية تواجه نادي مانشستر يونايتد لضم جادون سانشو الصيف القادم من نظيره نادي تشيلسي ولكن اليونايتد سيحاول جاهدا الفوز في هذه المنافسة.

وحسب ما ذكرته الصحيفة فإنه من سيتمكن من دفع 120 مليون جنية إسترليني في نهاية الموسم الجاري هو من سيتمكن من ضم سانشو من نادي بوروسيا.

مشاركات جادون سانشو مع بوروسيا دورتموند في هذا الموسم

وقد شارك جادون سانشو في 29 مباراة حتى الآن مع نادي بوروسيا دورتموند خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 15 هدف وصنع 14 هدف آخرين.