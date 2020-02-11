رياضة | أهم أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء 11 / 2 / 2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء 11 / 2 / 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد النادي الأهلي اليوم الثلاثاء، العديد من الأخبار الهامة والاحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالقلعة الحمراء.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم الثلاثاء 11 / 2 / 2020:

نشرة أخبار الأهلي

انفراجة في رحلة علاج مؤمن زكريا بقرار رسمي

قرر أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الموافقة على طلب النادي الأهلي، بتخصيص مبلغ 600 ألف جنيه يتحملها النادي للمساهمة في علاج لاعب الفريق الأحمر مؤمن زكريا، وذلك بعد موافقة مجلس إدارة القلعة الحمراء، دون مخالفة اللوائح والقوانين المتبعة في هذا الشأن، وكذا لائحة النشاط الرياضي، والعقد المبرم بين النادي واللاعب.

يذكر أن النادي الأهلي قد تقدم بطلب إلى وزارة الشباب والرياضة لتخصيص مبلغ مالي من خزينة النادي لمؤمن زكريا، خاصة أن اللاعب تم رفعه من قائمة الفريق للموسم الجاري.

وكان مجلس ادارة النادي الأهلي قد رفع اسم مؤمن زكريا من قائمة الأحمر وهو ما يجبر إدارة النادي على عدم إمكانية منح اللاعب لمبلغ مالي بشكل مباشر، إلا بعد الرجوع للجهه الإدارية وأخذ موافقتها.

الأهلي يستعيد جهود نجم الفريق قبل موقعة المصري

بات ياسر إبراهيم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جاهزا تمامًا من الناحية البدنية للمشاركة بشكل أساسي في مباراة المصري البورسعيدي المقرر لها يوم الجمعة المقبل ببطولة الدوري الممتاز.

ويواجه الأهلي نظيره المصري البورسعيدي مساء يوم الجمعة على ستاد المكس بالإسكندرية في مباراة مؤجلة من الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

وقام اليوم خالد محمود طبيب الأهلي بفك"الغٌرز" لمدافع الفريق إجراء جراحة خفيفة في وجهه عقب إصابته في مباراة الهلال السوداني بدوري أبطال إفريقيا، وغاب بسببها عن مباراتي بيراميدز وطلائع الجيش الأخيرتين بالدوري المصري.

أهم أخبار الأهلي اليوم 11 / 2 / 2020

الغضب يسيطر على نجم الأهلي وجلسة لحسم مستقبله

دخل نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في حالة غضب شديدة بسبب استبعاده من المشاركات الأساسية، منذ تولي السويسري رينيه فايلر للمسؤولية الفنية.

وأبدى حسام عاشور قائد الفريق، غضبه الشديد من الاستبعاد كونه يشعر بأن ما زال لديه ما يمنحه لفريقه، خاصةً أنه يخوض تدريباته بشكل منتظم ويظهر بشكل جيد خلالها.

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وطالب عاشور، بعقد جلسة مع السويسري فايلر، من أجل التحدث معه حول أسباب الابتعاد عن التشكيل الأساسي، وما ينقصه حتى يحصل على فرصة المشاركة.

كما استفسر عاشور من سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، حول أسباب تأخر التفاوض معه من أجل تجديد تعاقده والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

رسميا.. تحديد موعد مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" السادسة مساء يوم ٢٩ فبراير الجاري موعدًا لمباراة الأهلي مع فريق صن داونز الجنوب إفريقي فى ذهاب دور الثمانية لبطولة إفريقيا.

كما حدد الاتحاد الإفريقي يوم 7 مارس موعدًا لمباراة العودة المقرر إقامتها في جنوب إفريقيا.

وتأهل الأهلي لدور الثمانية محتلًا المركز الثاني فى مجموعته فيما تأهل صن داونز في المركز الأول بمجموعته.

تعرف على أخبار الأهلي اليوم

صالح جمعة يناقش الأهلي في الدوري الفنلندي

عقد صالح جمعة صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة منفردة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأحمر على هامش مران الفريق الجماعي اليوم الثلاثاء، والذي أقيم على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وناقش جمعة مع مدير الكرة مسألة رحيله للدوري الفنلندي بعدما أعلن عبد الحفيظ في وقت سابق اقتراب اللاعب من الانضمام لأحد الأندية هناك.

وخاض صالح تدريبات منفردة داخل صالة الجيمانزيوم على هامش المران الجماعي اليوم.

وكان فايلر المدير الفني للأهلي قد أعلن في وقت سابق عدم حاجته لخدمات صالح جمعة ومتمنيا التوفيق له في النادي الذي سينتقل له.

فايلر يرفض التجديد لحسام عاشور ويطالب ببقاء "ثلاثي" الأهلي

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر على تجديد عقد الثلاثي شريف إكرامي ووليد سليمان وأحمد فتحي لمدة موسم قابل للتجديد.

وينتهي عقد الثلاثي مع الأهلي في نهاية الموسم الجاري، حيث يسعى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأحمر لإنهاء ملف التجديد الثلاثي نهاية الشهر الجاري.

ويرفض فايلر التجديد لحسام عاشور قائد الفريق الأحمر لعدم الحاجة إلى خدماته خاصة أنه ليس ضمن اهتماماته منذ توليه المهمة ولم يشارك إلا في دقائق معدودة هذا الموسم.