رياضة | أخبار الزملك اليوم الثلاثاء: 3 رسائل نارية من مرتضى منصور قبل موقعة السوبر.. التخطيط لخطف صفقتي الموسم من الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار الزملك اليوم الثلاثاء: 3 رسائل نارية من مرتضى منصور قبل موقعة السوبر.. التخطيط لخطف صفقتي الموسم من الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد نادي الزمالك اليوم الثلاثاء 11 فبراير العديد من الأخبار والأنباء الهامة داخل جدران القلعة البيضاء أبرزها 3 رسائل نارية من مرتضى منصور قبل موقعة السوبر والتخطيط من الفريق لخطف صفقتي الموسم من الأهلي ورد نجم الفريق على استبعاده من قائمة السوبر ووغيرها من الأخبار الهامة.

وصول بعثة الزمالك إلى قطر واستقبال أسطوري للفريق

وصلت بعثة نادي الزمالك صباح اليوم إلى دولة قطر استعدادا لمواجهة نادي الترجي التونسي في بطولة السوبر الإفريقي وسط استقبال أسطوري من جماهير الفريق الأبيض في قطر.

3 رسائل نارية من مرتضى منصور قبل موقعة الترجي في نهائي السوبر الإفريقي

وجه مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك العديد من الرسائل النارية للاعبي الفريق الأول فور وصولهم للعاصمة القطرية الدوحة تحضيراً لمواجهة الترجي التونسي يوم الجمعة المقبل في السوبر الإفريقي.

وطالب رئيس الزمالك مرتضي منصور لاعبي الفريق بـ3 أشياء مهمة وهي التركيز في التدريبات، وثانيا الالتزام بتعليمات الجهاز الفني، وثالثاً تقديم مباراة قوية تليق باسم مصر والقلعة البيضاء.

رسالة تحفيزية من كارتيرون للاعبي الفريق قبل موقعة السوبر

قام الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، بتوجيه رسالة هامة للاعبيه، خلال الجلسة التي عقدها معهم مساء اليوم الثلاثاء، قبل انطلاق المران الأول للفريق في قطر.

وطالب كارتيرون لاعبي الزمالك، بالقتال في موقعة الترجي التونسي من أجل تحقيق الفوز والتتويج بكأس السوبر الإفريقي.

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الزمالك يخطط لضم صفقتي الموسم من الأهلي

يترقب مسئولو نادي الزمالك وضع ثنائي الأهلي وليد سليمان وحسام عاشور عقب نهاية الموسم الجاري للتفاوض معهم للانتقال للأبيض في الصيف المقبل.

وسيحاول الزمالك استغلال تجاهل الأهلي في فتح مفاوضات مع سليمان وعاشور لتجديد عقودهم وبالتالي سيحق للثنائي التوقيع لأي ناد آخر في الصيف المقبل إذا لم يتم تجديد العقود.

أول رد من نجم الزمالك على استبعاده من قائمة السوبر الإفريقي

انتابت محمد عواد، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حالة من الغضب الشديد، عقب استبعاده من قائمة فريقه التي ستخوض السوبر الإفريقي.

الزمالك يحصم مصير شيكابالا

تحدث مصدر داخل الجهاز الفني لفريق الزمالك عن موقف شيكابالا من اللحاق بمواجهة الترجي التونسي في السوبر الإفريقي.

وأكد المصدر أن اللاعب لا يزال يخوض برنامج تدريبي منفرد حتى الآن بسبب عدم تماثله للشفاء حتى الآن الماضية للإصابة العضلية التي يعاني منها.

موعد مباراة نادي الزمالك القادمة

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره نادي الترجي التونسي يوم الجمعة القادمة 15 فبراير ضمن منافسات نهائي بطولة كأس السوبر الإفريقي والتي ستقام في دولة قطر.