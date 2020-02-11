رياضة | بعد تدهور حالتها الصحية.. محطات مضيئة من مسيرة البطلة المصرية نهلة رمضان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد تدهور حالتها الصحية.. محطات مضيئة من مسيرة البطلة المصرية نهلة رمضان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيطرت حالة من الصدمة والحزن على الجماهير المصرية بعدما أعلن خالد قرني مدرب منتخب مصر لرفع الأثقال، عن تدهور الحالة الصحية للبطلة المصرية "نهلة رمضان"، حيث كشف عن معاناتها من نزيف مستمر من الفم والأنف مما أثر على حالة الكبد والكلي، مطالبًا المسئولين بضرورة التحرك لعلاجها بالخارج.

وكتب "قرني" عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك": " تتعرض الآن نهلة لحالة صحية متأخرة جدا وفي مراحل حرجة تحتاج وقوف الدولة بجانبها لعلاجها بالخارج حيث فشل الأطباء بمصر في تحديد سبب مشكلتها حيث تعاني من نزيف مستمر من الفم والأنف يفقدها الكثير من الدماء يوميا مما أثر بصورة خطيرة على حالك الكبد والكلى والحالة في تدهور يوم عن الآخر"، مؤكدًا أن وزير الشباب والرياضة قام بتحويلها لمستشفي القوات المسلحة بالإسكندرية لكن دون جدوي.

وتعد نهلة رمضان واحدة من أبرز نجوم الرياضة المصرية، ساهمت في تحقيق العديد من الانجازات والنجاحات والأرقام القياسية خلال مسيرتها في رياضة رفع الأثقال، ورفعت علم مصر عاليًا خفاقا في المحافل القارية والعالمية.

نهلة رمضان من مواليد 18 أغسطس لعام 1987 بمنطقة "الورديان" بالإسكندرية، وُلدت في عائلة رياضية تمارس لعبة رفع الأثقال، حيث كان والدها الكابتن رمضان عبد المعطي بطلًا في رفع الأثقال ثم مدربًا لمنطقة رفع الأثقال بالإسكندرية كما ساهم في صناعة العديد من الأبطال الذين حققوا انجازات رائعة لمصر، وكانت شقيقتها الكبري "نغم" احدي بطلات مصر في اللعبة نفسها لكنها لم تحقق نفس النجومية والشهرة التي حققتها "نهلة".

بدأت نهلة مشوارها مع رياضة رفع الأثقال في سن مبكرة وتدربت تحت قيادة والدها البطل العالمي وشاركت في عدد من البطولات المحلية وبطولات الجمهورية وحققت عدد من النجاحات والميداليات، واكتشف موهبتها الخبير البلغاري يوردن ايفانوف خلال إشرافه على المنتخب الوطني لرفع الأثقال، حيث اكتشفها في احدي جولاته بمحافظات مصر بحثا عن أبطال لتمثيل مصر، وتنبأ بنجوميتها وضمها لمنتخب مصر

حققت نهلة رمضان العديد من الانجازات خلال مسيرتها الرياضية، حققت الميدالية البرونزية في بطولة العالم للكبار في بولندا عام 2002 وكانت لم تتجاوز الـ15 عامًا، كما حققت 3 ميداليات فضية في بطولة العالم للناشئين بنفس العام في التشيك في انجاز رائع للرياضة المصرية.

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كما حصدت 3 ميداليات ذهبية في بطولة العالم للكبار في كندا عام 2003 وكان عمرها وقتها 16 عامًا، في انجاز لم تحققه أي لاعبة عربية وإفريقية، كما شاركت في بطولة العالم تحت 20 عامًا بالمكسيك في نفس العام، وحصدت 3 ميداليات ذهبية وسجلت رقمين عالميين بالبطولة.

وحصلت على ميداليتين ذهبيتين في بطولة العالم بـ"فانكوفر" في كندا عام 2004، كما فازت ببطولة إفريقيا في نسختين، وفازت بميداليتين ذهبيتين في دورة ألعاب البحر المتوسط في اسبانيا.

شاركت في دورة الألعاب الأولمبية (آثينا 2004)، وكان عمرها 17 عامًا، لكنها لم تحقق لمصر أي ميدالية بالبطولة بسبب ظروف إصابتها بكسر في رقبتها، ولم تشارك في أولمبياد بكين 2008 بسبب مرض والدتها بالسرطان وغيابها عن معسكرات المنتخب مما تتسبب لها في مشاكل مع اتحاد اللعبة مما أدي لشطبها من الاتحاد وأبعدها عن تمثيل مصر عدة سنوات.

عادت نهلة رمضان لتمثيل مصر في دورة الألعاب الأولمبية (لندن 2012)، وشاركت رغم معاناتها من إصابة قوية في الركبة، ونجحت في تحقيق المركز الخامس، قبل أن تعلن اللجنة الأولمبية الدولية بعد 4 سنوات وتحديدًا عام 2016، حصول "نهلة" على المركز الرابع بعد سحب الميدالية البرونزية من لاعبة أرمينيا بسبب ثبوت تناولها المنشطات.

واستطاعت "نهلة" تحطيم 7 أرقام قياسية عالمية خلال مسيرتها الرياضية في رفع الأثقال.

أعلن الاتحاد الدولي لرفع الأثقال إيقاف نهلة رمضان في 2013 لمدة عامين بسبب ثبوت تعاطيها للمنشطات، ابتعدت بعدها البطلة المصرية عن الساحة الرياضية، وترددت أنباء قوية عن عودتها مجددًا عام 2018 لكن لم يحدث، حتي صدم مدرب منتخب مصر السابق خالد قرني الجمهور بخبر تدهور حالتها الصحية وحاجتها للعلاج بالخارج.