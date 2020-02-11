رياضة | شاهد جميع أهداف الأسبوع 17 من الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد جميع أهداف الأسبوع 17 من الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسدل الستار اليوم على منافسات الجولة الـ17من مبارايات الدوري المصري الممتاز بفوز بيراميدز على حساب مضيفه المقاولون العرب بنتيجة (2-0)، اليوم الثلاثاء، على ملعب الجبل الأخضر.

ورفع بيراميدز رصيده إلى 29 نقطة في المركز الرابع بجدول الترتيب، بينما تجمد رصيد المقاولون عند 32 نقطة في المركز الثاني ليشتعل صراع الوصافة، خاصة أن الزمالك يأتي ثالثًا برصيد 31 نقطة ويمتلك مباراتين مؤجلتين أمام المصري والأهلي.