رياضة | منتخب ودعم.. أحلام بسيطة لفريق كرة القدم لقصار القامة

علي شعبان، هو مؤسس فريق كرة القدم لقصار القامة، عمل على مساندة هذا الفريق فى حياته ووضعهم على أول الطريق الصحيح فى عالم كرة القدم

* لايوجد دعم ولا شركات راعيه للفريق:



يقول كابتن عصام أحمد مدرب الأحمال البدنية إن الفريق بدأ بعدد قليل إلى أن وصل إلى 27 لاعب حاليا، حيث شارك الفريق في أوليمبيات 2018 وكان حينها الفريق لأول مرة يخرج خارج مصر، تغلب على المغرب ب 3 أهداف مقابل 1، ترشح لبطولة العالم 2020، تأهل لبطولة الكلاسيكو العربي الأفريقي في شرم الشيخ في شهر مارس المقبل وينافس فيها المغرب والعراق وكينيا وغانا.

"نمثل ونرفع علم مصر ولدينا بطولات كثيرة لكن لايوجد دعم ولا شركات راعيه للفريق".. كلمات خرجت من مدرب الأحمال البدنية بمنتهى الصعوبة مؤكدا أن كل شيئ مجهود ذاتي.

ويناشد وزير الشباب والرياضة أن يوافق على اتحاد قصار القامة ويشهر الاتحاد، يحلم عصام أن يكون مثل باقي المنتخبات.

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* الموضوع حاليا نظري ونفسي



بينما يقول "عصام الثعلب" 32 عام، إنهم في البداية كانوا يجتمعون سويا بهدف حل مشكلاتهم، لتشديد العزم والعمل على النجاح، إلى أن اقترح عليهم مؤسس الفريق بعمل يوم كروي ليمارسون فيه هواياتهم، فتكون فريق كرة القدم لقصار القامة، فأصبح لديهم اسم وكيان بدلا من قضاء يوم يمر هباء، فأصبح لدينا حلم

يحلم عصام بأن يثبت للجميع بأنه على قدر كبير من الإعتماد عليه فالإعاقة ليست في الجسد، أن يتردد إسمه على لسان الجميع قائلا "الموضوع حاليا نظري ونفسي يكون عملي وحقيقي ويكون لدينا منتخب مصر لقصار القامة".

* الدعم المعنوي مهم في مسيرتنا



ويقول عبد الرحمن لاعب في الفريق وانضم له منذ سبعة أشهر أنه تعرف عليه عن طريق مواقع التواصل الإجتماعي، وأجرى له الكابتن علي شعبان عدة تمرينات كشروط للإنضمام، ويتمنى عبد الرحمن الدعم المعنوي من الجهات الحكومية ليصل للعالم متابعا "لو في دعم نعدكم بالحصول على كأس العالم"