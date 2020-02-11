رياضة | أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء 11 / 2 / 2020: تفاصيل أزمة ميسي وجريزمان.. تحديد مدة غياب ديمبيلي الرسمية.. حقيقة ضم مهاجم الريال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء 11 / 2 / 2020: تفاصيل أزمة ميسي وجريزمان.. تحديد مدة غياب ديمبيلي الرسمية.. حقيقة ضم مهاجم الريال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم الثلاثاء 11 - 2 - 2020 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني، وكانت أبرز تلك الأخبار هي توابع انتصار البارسا على فريق ريال بيتيس في الدوري الإسباني وإعلان مدة إصابة عثمان ديمبلي.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أهم أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء الموافق 11 - 2 - 2020 :-

- برشلونة يرد على أنباء التعاقد مع مهاجم الريال

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن نادي برشلونة نفى جميع الأنباء المتداولة حول توصله إلى اتفاق مع ويليان حوزيه لضمه إلى صفوف الفريق في الفترة الحالية، ويذكر أنه يمكن أن يتعاقد نادي برشلونة مع لاعب خلال الفترة الحالية على الرغم من انتهاء سوق الانتقالات الشتوية وذلك بعد أن ثبت غياب ديمبلي لمدة 6 شهور قادمة.

- تحرك رسمي من برشلونة بعد كارثة ديمبيلي

اكدت صحيفة سبورت الكتالونية على أن برشلونة تحرك رسمياً بعد معرفة مدة غياب ديمبيلي لمدة 6 شهور بإرسال التقرير الطبي للاتحاد الإسباني لطلب التعاقد مع الصفقة الاستثنائية، واشارت الصحيفة إلى أن الاتحاد الإسباني سيطلع على التقرير الطبي وعرضه على اللجنة المتخصصة وإذا ثبت غياب ديمبيلي الرسمي لمدة 6 شهور سيتم منح النادي فرصة التعاقد مع الصفقة الاسثنائية.

- برشلونة يعلن مدة غياب عثمان ديمبلي عن الملاعب

أعلن نادي برشلونة الإسباني عن مدة غياب اللاعب الفرنسي عثمان ديمبلي جناح الفريق بعد الإصابة التي تعرض لها مؤخرا مع النادي الكتالوني في التدريبات، ونشر ‏البارسا بيانا رسمياً يعلن خلاله أن ديمبيلي سيغيب 6 أشهر عن الملاعب، وبالتالي يمكن ان يأخذ الاذن من الاتحاد الاسباني لكرة القدم بالتوقيع مع لاعب جديد في الفترة الحالية.

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- حقيقة أزمة ميسي مع جريزمان في برشلونة

كشفت صحيفة سبورت الكتالونية حقيقة توتر العلاقة بين جريزمان وميسي في برشلونة بعد التصريحات السابقة التي نشرتها مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، وكانت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية قد نشرت تقرير صباح اليوم حول توتر علاقة ميسي مع جريزمان وعدم سعادة الأخير داخل جدران الكامب نو.

- نجم برشلونة يهدد ريال مدريد بتصريح مدوي

حذر البرتغالي نيلسيون سيميدو لاعب فريق برشلونة الإسباني العدو التقليدي ريال مدريد بخطف صدارة الليجا في المباريات القادمة، وقال سيميدو في تصريحاته التي نشرتها صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية: بالطبع امر مؤسف اننا لسنا في الصدارة حتي الآن لكن ما زال امامنا الكثير في البطولة، الفارق ليس كثيراً وبإمكاننا أن نكون ابطالاً نهاية الموسم.

- 3 عروض ضخمة لخطف نجم برشلونة

أشارت تقارير صحافية أن ناديي يوفنتوس الإيطالي، ومانشستر سيتي الإنجليزي، انضما لباريس سان جيرمان الفرنسي في صراع التعاقد مع البرازيلي آرثر ميلو، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وبحسب موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي، فإن المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، ليوناردو أرواغو، ليس الوحيد المهتم بضم آرثر ميلو، حيث سيواجه منافسة قوية جداً مع يوفنتوس ومانشستر سيتي في الميركاتو القادم للحصول على توقيع لاعب برشلونة.

- كوتينيو يصدم برشلونة بقرار جديد

أكدت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية أن كوتينيو رفض العودة إلى نادي برشلونة من جديد عقب انتهاء إعارته مع بايرن ميونخ، وأشارت الصحيفة إلى أن كوتينيو أكد إلى مسئولي نادي برشلونة أنه يريد البقاء في صفوف بايرن ميونخ حتى بعد انتهاء إعارته.