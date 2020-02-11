رياضة | الأهلي يرد.. انفراجة في رحلة علاج مؤمن زكريا بقرار رسمي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يرد.. انفراجة في رحلة علاج مؤمن زكريا بقرار رسمي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قرر أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الموافقة على طلب النادي الأهلي، بتخصيص مبلغ 600 ألف جنيه يتحملها النادي للمساهمة في علاج لاعب الفريق الأحمر مؤمن زكريا، وذلك بعد موافقة مجلس إدارة القلعة الحمراء، دون مخالفة اللوائح والقوانين المتبعة في هذا الشأن، وكذا لائحة النشاط الرياضي، والعقد المبرم بين النادي واللاعب.
يذكر أن النادي الأهلي قد تقدم بطلب إلى وزارة الشباب والرياضة لتخصيص مبلغ مالي من خزينة النادي لمؤمن زكريا، خاصة أن اللاعب تم رفعه من قائمة الفريق للموسم الجاري.
وكان مجلس ادارة النادي الأهلي قد رفع اسم مؤمن زكريا من قائمة الأحمر وهو ما يجبر إدارة النادي على عدم إمكانية منح اللاعب لمبلغ مالي بشكل مباشر، إلا بعد الرجوع للجهه الإدارية وأخذ موافقتها.
وشهدت الساعات الأخيرة تصريحات نارية من جانب لاعب الأهلي السابق تتضمن تخلي المارد الأحمر عنه في رحلة علاجة، ليرد الأهلي بموافقة وزارة الشباب والرياضة على صرف مبلغ 600 ألف جنيه للمساهمة في علاجه.