رياضة | الأهلي يرد.. انفراجة في رحلة علاج مؤمن زكريا بقرار رسمي

قرر أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الموافقة على طلب النادي الأهلي، بتخصيص مبلغ 600 ألف جنيه يتحملها النادي للمساهمة في علاج لاعب الفريق الأحمر مؤمن زكريا، وذلك بعد موافقة مجلس إدارة القلعة الحمراء، دون مخالفة اللوائح والقوانين المتبعة في هذا الشأن، وكذا لائحة النشاط الرياضي، والعقد المبرم بين النادي واللاعب.

يذكر أن النادي الأهلي قد تقدم بطلب إلى وزارة الشباب والرياضة لتخصيص مبلغ مالي من خزينة النادي لمؤمن زكريا، خاصة أن اللاعب تم رفعه من قائمة الفريق للموسم الجاري.