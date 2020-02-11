رياضة | مدرب بيراميدز: حققنا فوزًا مستحقًا على المقاولون ولا أعلم شيئًا عن انتقال الشناوي للأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب بيراميدز: حققنا فوزًا مستحقًا على المقاولون ولا أعلم شيئًا عن انتقال الشناوي للأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الكرواتي أنتي تشاتشيتش إن فريقه يستحق الفوز في مباراة اليوم أمام المقاولون العرب والتي حسمها لصالحه بهدفين دون رد في الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز

وأضاف في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة :"حققنا 3 نقاط مهمة للغاية ونجحنا في التقدم خطوة نحو متقدمة في الدوري".

وأضاف :"نستحق الفوز وقدمنا مباراة جيدة للغاية، رغم وجود بعض الملاحظات في المباراة".

وتابع :"

لدينا بعض النقص في الفريق، وأهنئ اللاعبين على الفوز وحصد النقاط الثلاث".

وأشار :"سنحاول علاج الأخطاء المتواجدة، لا يزال أمامنا مباريات كثيرة في الدوري، ونؤمن بأننا سنصل إلى ما نطمح له".

وواصل :"نملك مجموعة كبيرة من اللاعبين وجميعهم يخوضون تدريبات معنا ونحاول تدريبهم بأكثر من طريقة، واليوم أكدوا بأنهم من الممكن أن نعتمد عليهم".

وتابع :"في الشوط الأول من المباراة حافظنا على إيقاع اللعب الخاص بنا ونجحنا في الوصول للهدف وهو إحراز هدفين".

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وأشار :"وفي الشوط الثاني المقاولون العرب بدأ في التقدم إلى الأمام، واللاعبون الذين اعتمدنا عليهم في مباراة اليوم ولم يشاركوا في مباريات كثيرة وفي بعض الأحيان لم يكونوا مثل الذين نعتمد عليهم".

وتابع :"حصلنا على فرص كثيرة في الشوط الثاني ومواقف كان من الممكن أن نسجل منها أهداف أخرى".

وأوضح :"لم يصلني أي معلومات حول انتقال أحمد الشناوي إلى الأهلي، والتعاقد مع شريف إكرامي حارس الفريق الأحمر".

وحول موقف الفريق من المنافسة على لقب الدوري قال :"بيراميدز لديه طموح للعب جيدًا وتحقيق نتائج جيدة، والوصول لأقرب نقطة في مقدمة الدوري".

وأتم حديثه :"وصلنا لدور الثمانية من بطولة الكونفدرالية ونسعى للوصول إلى نهائي البطولة الإفريقية، ولا نزال في بطولة كأس مصر ولدينا طموح في التتويج بلقب الكأس".