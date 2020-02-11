رياضة | صراع قوي بين كبار الدوري الإنجليزي لخطف نجم بنفيكا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صراع قوي بين كبار الدوري الإنجليزي لخطف نجم بنفيكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اشتعل في الساعات القليلة القادمة صراع كبير بين كبار الدوري الإنجليزي للتعاقد مع واحد من نجوم نادي بنفيكا البرتغالي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأكدت صحيفة "ديلي إكسبريس" أن كل من نادي مانشستر سيتي وليفربول وتوتنهام أظهروا رغبة كبيرة في التعاقد مع البرتغالي روبن دياز مدافع نادي بنفيكا في الصيف القادم.

وكشفت الصحيفة أن نادي توتنهام هو الأكثر جدية لضم دياز في الصيف وذلك بناءا على طلب من البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب الفريق الذي أظهر إعجاب شديد باللاعب وقدرته على تدعيم خط الدفاع في النادي.

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وأشارت الصحيفة إلى أن روبن دياز كان قد وقع على عقد جديد مع نادي بنفيكا منذ نوفمبر الماضي وذلك يعتبر عقبة أمام ثلاثي الدوري الإنجليزي لضم اللاعب.

ولكن ذكرت الصحيفة أيضا أن عقد دياز الجديد مع بنفيكا يتضمن شرط جزائي بقيمة 80 مليون جنية إسترليني لمن يرغب في ضمه وكسر قيمة العقد في نهاية الموسم الجاري.

وقد شارك روبن دياز في 32 مباراة حتى الآن مع نادي بنفيكا خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم هدفين وصنع هدف أخر.