رياضة | موعد مباراة الزمالك ضد الترجي والقنوات الناقلة في السوبر الأفريقي 2020.. المواجهات التاريخية لمواجهة الزمالك والترجي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الزمالك ضد الترجي والقنوات الناقلة في السوبر الأفريقي 2020.. المواجهات التاريخية لمواجهة الزمالك والترجي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبحث العديد من عشاق الكرة الأفريقية بشكل عام والمصرية بشكل خاص، عن موعد مباراة الزمالك ضد الترجي التونسي والقنوات الناقلة لها، في إطار منافسات السوبر الأفريقي 2020 والمقام في العاصمة القطرية الدوحة، والذي تقوم ببثه قنوات بي إن سبورت الرياضية beIN Sports HD وقنوات الكأس القطرية المفتوحة، الناقل الحصري للبطولة الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك ضد الترجي

تنطلق مباراة الزمالك ضد الترجي التونسي، ضمن يطولة كأس السوبر الأفريقي 2020، يوم الجمعة الموافق 14 فبراير 2020 في العاصمة القطرية الدوحة، على ملعب نادي الغرافة القطري، في تمام الساعة السادسة مساءاً بتوقيت القاهرة ، والسابعة بتوقيت السعودية وقطر، والثامنة بتوقيت الإمارات.

الزمالك يأمل في مواصلة تفوقه تاريخيا

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تعد هذه المواجهة التاسعة بين الزمالك والترجي في العديد من البطولات، استطاع خلالها الزمالك الفوز 4 مباريات، وفاز الترجي مرة واحدة، وسيطر التعادل بين الفريقين في ثلاث مواجهات.

ويأمل كل من فريق الزمالك والترجي في التتويج بلقب كأس السوبر الأفريقي 2020، حيث لم يتوج الزمالك باللقب منذ 2003 ، والترجي التونسي لم يحقق اللقب منذ 1995 وكان قد خطف الرجاء المغربي اللقب من الترجي التونسي عام 2019 .

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد الترجي

وتذاع مباراة الزمالك ضد الترجي التونسي، عبر قنوات بي إن سبورت 1 beIN Sports HD، في السوبر الأفريقي 2020، يوم الجمعة 14 فبراير 2020 على ملعب نادي الغرافة القطري، وأعلنت القناة أن معلق اللقاء بين الزمالك والترجي المعلق الجزائري حفيظ دراجي .

تردد القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والترجي السوبر الأفريقي 2020