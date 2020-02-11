رياضة | ترتيب الدوري المصري بعد فوز بيراميدز على المقاولون العرب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري المصري بعد فوز بيراميدز على المقاولون العرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز فريق بيراميدز على المقاولون العرب بهدفين دون مقابل في مباراة الجولة 17 في الدوري المصري الممتاز على ملعب الفريق الأصفر.

هزيمة المقاولون حرمته من الابتعاد بالمركز الثاني والاقتراب من الأهلي المتصدر ليتجمد رصيده عند 32 نقطة بفارق نقطة عن الزمالك الثالث الذي لعب مباراتين أقل.