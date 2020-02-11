رياضة | ترتيب الدوري المصري بعد فوز بيراميدز على المقاولون العرب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري المصري بعد فوز بيراميدز على المقاولون العرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
فاز فريق بيراميدز على المقاولون العرب بهدفين دون مقابل في مباراة الجولة 17 في الدوري المصري الممتاز على ملعب الفريق الأصفر.
هزيمة المقاولون حرمته من الابتعاد بالمركز الثاني والاقتراب من الأهلي المتصدر ليتجمد رصيده عند 32 نقطة بفارق نقطة عن الزمالك الثالث الذي لعب مباراتين أقل.
ورفع بيراميدز رصيده إلى 29 نقطة ليدخل المربع الذهبي ويحتل المركز الرابع في جدول الترتيب بفارق نقطتين عن الزمالك، ونقطتين عن الاتحاد صاحب المركز الخامس.
ويرصد "الخليج 365 الرياضي" ترتيب الدوري المصري بعد فوز بيراميدز على المقاولون العرب:-
1 - الأهلي 41 نقطة
2 - المقاولون العرب 32 نقطة
3 - الزمالك 31 نقطة
4 - بيراميدز 29 نقطة
5 - الاتحاد السكندري 27 نقطة
6 - سموحة 24 نقطة
7 - إنبي 24 نقطة
8 - الانتاج الحربي 23 نقطة
9 - الإسماعيلي 21 نقطة
10- المصري 20 نقطة
11 - حرس الحدود 19 نقطة
12 - الجونة 19 نقطة
13 - أسوان 18 نقطة
14 - طلائع الجيش 15 نقطة
15 - طنطا 15 نقطة
16 - مصر للمقاصة 14 نقطة
17 - وادي دجلة 14 نقطة
18 - نادى مصر 11 نقطة