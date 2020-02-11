رياضة | بيراميدز يضرب المقاولون بثنائية ويقتحم المربع الذهبي للدوري المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيراميدز يضرب المقاولون بثنائية ويقتحم المربع الذهبي للدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، على تحقيق فوزا ثمينا على المقاولون العرب بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة 17 من الدوري الممتاز.

وأحرز هدفي بيراميدز في مباراة الليلة، محمد حمدي في الدقيقة 35 وجون أنطوي في الدقيقة 40 من زمن الشوط الأول.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد بيراميدز عند 29 نقطة في المركز الرابع وتوقف رصيد المقاولون عند 32 نقطة في المركز الثاني.