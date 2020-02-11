رياضة | حارس المصري يخضع لعملية جراحية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حارس المصري يخضع لعملية جراحية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أجرى أحمد مسعود حارس مرمى فريق النادي المصري اليوم عملية جراحية أثر تعرضه للاصابة خلال مواجهة دجلة الاخيرة بالدوري.
ورفض الفيفا الشق المستعجل من جانب نادي المصري بوقف تنفيذ العقوبة الموقعة عليهم بحرمانهم من القيد لفترتين مقبلتين.
العملية الجراحية قامت بتثبيت عظام أصبع اليد اليسرى وتم وضع يد اللاعب في الجبيرة لمدة اسبوعين
ومن المقرر ان يعود اللاعب خلال 40 يوم للملعب مرة اخرى من خلال التدريبات الجماعية.
وتلقى مسئولو المصري البورسعيدي مؤخرا صدمه من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على خلفية العقوبة التي صدرت ضدهم مؤخرًا.
ورفض الفيفا الشق المستعجل من جانب نادي المصري بوقف تنفيذ العقوبة الموقعة عليهم بحرمانهم من القيد لفترتين مقبلتين.
وجاءت العقوبة على نادي المصري بسبب قضية الإيفواري شيخ مكورو لاعب الفريق السابق، بعدما تقدم نادي هلال الأبيض السوداني بشكوى ضد المصري للحصول على توقيع اللاعب قبل 3 مواسم رغم استمرار تعاقده مع الفريق السوداني ليتم توقيع عقوبة مغلظة على الفريق البورسعيدي.