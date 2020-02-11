رياضة | حارس المصري يخضع لعملية جراحية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حارس المصري يخضع لعملية جراحية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرى

أحمد مسعود حارس مرمى فريق النادي المصري اليوم عملية جراحية أثر تعرضه للاصابة خلال مواجهة دجلة الاخيرة بالدوري.

العملية الجراحية قامت بتثبيت عظام أصبع اليد اليسرى وتم وضع يد اللاعب في الجبيرة لمدة اسبوعين

ومن المقرر ان يعود اللاعب خلال 40 يوم للملعب مرة اخرى من خلال التدريبات الجماعية.

وتلقى مسئولو المصري البورسعيدي مؤخرا صدمه من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على خلفية العقوبة التي صدرت ضدهم مؤخرًا.