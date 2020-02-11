رياضة | كل ما تريد معرفته عن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك والترجي التونسي الجمعة 14-2-2020 في CAF Super Cup

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كل ما تريد معرفته عن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك والترجي التونسي الجمعة 14-2-2020 في CAF Super Cup والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستقبل العاصمة الدوحة بدولة قطر، مباراة كأس السوبر النهائي بين الترجي الرياضي التونسي والزمالك المصري، مساء الجمعة 14 فبراير 2020.

ويشارك نادي الترجي التونسي بصفته بطلًا لدوري أبطال أفريقيا، في حين توج الزمالك المصري بطلًا لكأس الكونفيدارلية.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك والترجي التونسي الجمعة 14-2-2020

وأعلنت القناة الهولندية فوكس سبورت نقل مباراة الترجي الرياضي و الزمالك في كأس السوبر الافريقي ،ونرصد لكم تردد القناة عبر القمر استرا 23 شرق .

Fox Sports 6 HD Netherlands

تبث علي القمر استرا 23 شرق، علي تردد 11739 عمودي، 29900 . Advertisements

وتقام مباراة الزمالك والترجي يوم الجمعة الموافق 14 فبراير2020، وتنقلها بي ان سبورت 1 تعليق حفيظ دراجي، وذلك في التوقيتات التالية:

7:00 توقيت السعودية

6:00 بتوقيت مصر

8:00 بتوقيت الإمارات

5:00 بتوقيت شمال افريقيا ” تونس والمغرب والجزائر”

16:00 توقيت جرينتش