رياضة | رسالة تحفيزية من كارتيرون للاعبي الزمالك قبل موقعة السوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسالة تحفيزية من كارتيرون للاعبي الزمالك قبل موقعة السوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، بتوجيه رسالة هامة للاعبيه، خلال الجلسة التي عقدها معهم مساء اليوم الثلاثاء، قبل انطلاق المران الأول للفريق في قطر.

وطالب كارتيرون لاعبي الزمالك، بالقتال في موقعة الترجي التونسي من أجل تحقيق الفوز والتتويج بكأس السوبر الإفريقي.

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ووصلت بعثة نادي الزمالك التي يترأسها إسماعيل يوسف، عضو مجلس الإدارة إلى مطار الدوحة عصر اليوم الثلاثاء، تمهيدًا لملاقاة الترجي التونسي.

وتستضيف العاصمة القطرية الدوحة مواجهة السوبر الأفريقي للعام الثاني على التوالي، ويشارك الترجي في نسخة الموسم الحالي بصفته حامل لقب دوري أبطال أفريقيا، بينما يشارك الزمالك بعدما تُوج بالنسخة الأخيرة لكأس الكونفدرالية الأفريقية.

واستقبل عددًا غفيرًا من أفراد الجالية المصرية في قطر بعثة الزمالك فور وصولها لمطار الدوحة.