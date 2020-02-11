رياضة | مفاجأة.. إنتر ميلان يقترب من ضم نجم مانشستر يونايتد مجانا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. إنتر ميلان يقترب من ضم نجم مانشستر يونايتد مجانا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب نادي إنتر ميلان الإيطالي من التعاقد مع واحد من نجوم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

إنتر ميلان يستهدف ضم تاهيت تشونج

وأكدت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي إنتر ميلان يريد التعاقد مع الهولندي تاهيت تشونج موهبة نادي مانشستر يونايتد في الصيف القادم.

وينتهي عقد تشونج مع نادي مانشستر يونايتد في نهاية الموسم الجاري والنادي يحاول تجديد عقده ولكن اللاعب رفض هذا العرض بسبب قلة مشاركته مع الفريق.

إنتر ميلان يتوصل إلى اتفاق مع تشونج

وأشارت التقارير إلى أن نادي إنتر ميلان توصل إلى اتفاق مع تاهيت تشونج لضمه في نهاية الموسم الجاري مجانا.

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كما كشفت التقارير أن تشونج سيحصل على راتب 1.7 مليون جنية إسترليني سنويا بالاضافه إلى مكافآت سيحصل عليها ولكن بشروط.

مشكلة تواجه إنتر ميلان لإنهاء الاتفاق مع تشونج

وحسب ما ذكرته التقارير فإن هناك مشكلة تواجه نادي إنتر ميلان لإنهاء الاتفاق مع تشونج وهي رغبة وكلاء اللاعب في الحصول على مبلغ 4.2 مليون جنية إسترليني كعمولة ولكن الإنتر لا ينوي دفع سوا 1.5 مليون جنية إسترليني فقط.

ويوجد العديد من الأندية التي ترغب في التعاقد مع تشونج في نهاية الموسم الجاري مجانا أبرزها نادي يوفنتوس الإيطالي.

مشاركات هايت تشونج مع نادي مانشستر يونايتد هذا الموسم

وقد شارك هايت تشونج في 7 مباريات فقط حتى الآن مع نادي مانشستر يونايتد خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات ولم يسجل أو يصنع خلالهم أي أهداف.