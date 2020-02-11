رياضة | قنوات مفتوحة تنقل مباراة الزمالك والترجي في نهائي كأس السوبر الإفريقي | تردد القنوات المجانية الناقلة لمباراة الترجي ضد الزمالك Zamalek vs Taraji

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قنوات مفتوحة تنقل مباراة الزمالك والترجي في نهائي كأس السوبر الإفريقي | تردد القنوات المجانية الناقلة لمباراة الترجي ضد الزمالك Zamalek vs Taraji والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التشكيلة المتوقعة لمباراة الزمالك والترجي في كأس السوبر الإفريقي والقنوات الناقلة، وصل نادي الزمالك المصري إلى مطار حمد الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة للاستعداد للقاء الترجي التونسي في السوبر الأفريقي 2020 يوم الجمعة 14 فبراير 2020 على ملعب نادي الغرافة القطري في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ،والسابعة بتوقيت السعودية وقطر ، سنستعرض معكم أعزائنا عشاق مادي الزمالك المصرية التشكيلة المتوقع أن يشارك بها الفريق الأول لكرة القدم في السوبر الأفريقي 2020 .

القنوات الناقلة للسوبر الأفريقي 2020

تنقل عدد من القنوات الفضائية الرياضية مباراة الزمالك والترجي في السوبر الافريقي للعام 2020 وذلك من خلال بث مباشر وحصري عبر شاشتها الفضائية ومن أبرز هذه القنوات قناة بي إن سبورت 1 beIN Sports HD 1 بتعليق المعلق الجزائري حفيظ دراجي ، وتعتبر هذه المواجهة التاسعة بين الفريقين يوم الجمعة المقبل بتاريخ 14 فبراير 2020 على ملعب نادي الغرافة بالدوحة .

وستذاع المباراة أيضًا على قناة “الدوري والكأس” بالإضافة إلى قناة “بي ان سبورت” المفتوحة على النايل سات.

حيث يتطلع نادي الزمالك للحصول على اللقب الذي لم يتوج به منذ عام 2003، بينما الترجي يعود إلى قطر لخوض السوبر بعدما خسر النسخة الأخيرة السوبر الأفريقي عام 2019 أمام الرجاء المغربي.

التشكيلة المتوقعة لمباراة الزمالك والترجي في كأس السوبر الإفريقي 2020

استبعد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك 9 لاعبين من مباراة السوبر الأفريقى أمام الترجي التونسي المقرر لها الجمعة المقبل 14 فبراير ، حيث أعلن الزمالك اليوم قائمة الـ18 لاعبا الذين سيخوضون المباراة وفقا للوائح الاتحاد الأفريقي الـ”كاف”، وذلك عقب سفر البعثة صباح اليوم بـ27 لاعبا هم كل قائمة الزمالك .

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التشكيلة التي سيلعب بها الزمالك أمام الترجي على النحو التالي :

حراسة المرمى : محمد أبو جبل ومحمود عبد الرحيم .

خط الدفاع : حازم إمام ومحمود حمدي الونش ومحمد عبدالغني ومحمود علاء وعبد الله جمعة .

خط الوسط : طارق حامد وفرجاني ساسي ومحمد حسن وإسلام جابر ومحمد أوناجم ويوسف أوباما وشيكابالا وأحمد سيد زيزو .

خط الهجوم : أشرف بن شرقي ومصطفى محمد

وضمت قائمة المستبعدين كل من : محمد عواد ومحمد صبحي حارس المرمى، ومحمد عبد السلام ومصطفى فتحي وكاسونجو وعمر السعيد واحمد عيد ومحمد عنتر وكريم بامبو .

أما التشكيلة التي سيلعب بها الترجي أمام الزمالك على النحو التالي:

معز بن شريفية – محمد علي بن حمودة – كوامي بونسو – محمد علي اليعقوبي – بلال بن ساحة – إبراهيم واتارا – حمدو الهوني – طه ياسين الخنيسي – خليل شمام – فوسيني كوليبالي – عبد الرؤوف بن غيث – رامي الجريدي – سامح الدربالي – إلياس شيتي – إيهاب المباركي – فادي بن شوق – محمد علي بن رمضان – عبد القادر بدران.