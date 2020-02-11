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شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا: اديبايور ينتقل إلى دوري الباراغواي والان مع التفاصيل
الثلاثاء 11 فبراير 2020
أكمل اللاعب إيمانويل أديبايور انتقاله إلى نادي أوليمبيا أسونسيون في باراغواي.
كان اللاعب البالغ من العمر 35 عامًا وكيلًا مجانيًا بعد مغادرة كايسري سبور Kayserispor التركي في 2019.
سجل أديبايور 97 هدفاً في الدوري الإنكليزي الممتاز في حين لعب لأرسنال ومانشستر سيتي وتوتنهام وكريستال بالاس.
وأعلن نادي أسونسيون أن أديبايور وافق على اللعب لموسم 2020، الذي يبدأ يوم السبت فبراير.
أوليمبيا هو بطل دوري باراغواي، وقائد الفريق هو مهاجم بلاكبيرن السابق روك سانتا كروز البالغ من العمر 38 عامًا.
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