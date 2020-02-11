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الثلاثاء 11 فبراير 2020
غريزمان قد يكون ضحية برشلونة من اجل استعادة نيمار
افادت تقارير صحفية فرنسية ان نادي برشلونة يرغب في اجراء صفقة تبادلية من اجل استعادة نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي نيمار دا سيلفا إلى "الكامب نو"، في الصيف المقبل.
وبحسب موقع "le10sport" الفرنسي، فإن النادي الكتالوني يرغب باجراء صفقة تبادلية حيث يتم نقل اللاعب الفرنسي في صفوف نادي برشلونة انطوان غريزمان الى باريس سان جيرمان مقابل ان يعود البرازيلي نيمار الى الفريق المدريدي، وفي حال عدم اقتناع الإدارة الباريسية، فسوف يتم بيع النجم الفرنسي الذي انتقل للبارسا الصيف الماضي، من أجل توفير الأموال اللازمة لجلب نيمار.
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