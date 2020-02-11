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باريس سان جيرمان يتحرك لإغراء ليونيل ميسي

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الثلاثاء 11 فبراير 2020

كشف الإعلامي ​إدواردو إندا​ لبرنامج "تشيرنغيتو" الإسباني أن هناك تحركات من قبل ​باريس سان جيرمان​ لإغراء قائد ​​ ​ليونيل ميسي​ للإنضمام إلى صفوفه.

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وصرح إندا للبرنامج: "هناك تحركات لإغراء ميسي، هو يريد اللعب مع ​​، ويبدو أن برشلونة لا يمتلك الأموال الكافية لإعادة الدولي البرازيلي".

وأضاف الإعلامي: "الدولي الأرجنتيني سيكون حريصًا للغاية على اللعب بجوار كيليان مبابي أيضًا، مع ثلاثية ميسي ونيمار ومبابي، سيكون باريس سان جيرمان صاحب أحد أقوى خطوط الهجوم في تاريخ كرة القدم".

وينتهي عقد ميسي مع برشلونة في صيف 2021، إلا أنه يملك حق الرحيل الصيف المقبل.

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