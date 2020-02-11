ادارة روما توجّه تحذيرات إلى زوجات اللاعبين

الثلاثاء 11 فبراير 2020

كشفت صحيفة لاغازيتا ديلو سبورت الايطالية أن إدارة ​نادي روما​ وجهت تحذيرًا إلى زوجات اللاعبين على عدم نشر صور تجمعهن مع زوجاتهن عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال هذه الفترة الحرجة كي لا يثرن غضب الجماهير.



ويعيش روما فترة صعبة منذ بداية العام الجديد، بعد الخسارة أمام تورينو ويوفنتوس وبولونيا على ملعب الأولمبيكو، والخسارة أمام ساسولو خارج الديار، والخروج من بطولة كأس إيطاليا على يد يوفنتوس. إعلان

ويستعد الجيالوروسو يوم السبت المقبل لمواجهة أتالانتا صاحب المركز الرابع والذي يبتعد عنه بفارق 3 نقاط.