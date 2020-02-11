كوتينيو يبلغ برشلونة قراره النهائي

الثلاثاء 11 فبراير 2020

أبلغ اللاعب الدولي البرازيلي فيليبي ​كوتينيو​ لاعب ​برشلونة​ الاسباني المعار الى ​بايرن ميونيخ​ الالماني ادارة الفريق الكتلوني رغبته في البقاء بصفوف الفريق البافاري بعد انتهاء فترة اعارته.

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الفريق البافاري لم يحدد موقفه من شراء عقد كوتينيو من البارسا لكنه من غير المتوقع أن يدفع 120 مليون يورو لشراء البرازيلي. إعلان

اخر الاخبار الصحفية اكدت أن سعر كوتينيو قد ينخفض إلى 80 مليون يورو بعد ان خاض البرازيلي 27 مباراة مع بايرن ميونيخ في جميع المسابقات هذا الموسم وسجل 7 أهداف.

يذكر ان اندية باريس سان جيرمان الفرنسي ومان يونايتد الانكليزي مهتمان بالتعاقد مع نجم ليفربول السابق.