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شكرا لقرائتكم خبر عن انشيلوتي يشرح أسباب شعوره بالراحة مع ايفرتون والان مع التفاصيل
الثلاثاء 11 فبراير 2020
أعرب المدرب الايطالي كارلو أنشيلوتي عن سعادته الكبيرة في صفوف نادي إيفرتون بعدما إنضم إليه عقب إقالته من تدريب نادي نابولي في شهر كانون الأول الماضي.
وقال أنشيلوتي في تصريحات لصحيفة كوريري ديلا سيرا: "بعد إقالتي من تدريب نابولي لم أرغب في البقاء من دون فريق، لم أرغب في الحصول على راتب من دون عمل". إعلان
وأضاف: "أنا سعيد جدا هنا، ليفربول مدينة ليست كبيرة، ليست كباريس أو لندن، لا تحتاج أن ترتدي بدلة رسمية كي تذهب إلى العشاء، في مدريد نفس الحالة عشتها".
وتابع: "هنا في إنكلترا لا تشعر بالإهانة، في إيطاليا تشعر أحيانا أن الجماهير تكرهك بسبب تغييرك للفرق، هناك يجلس شخص خلف المقعد لمدّة 90 دقيقة وهو يتهكّم ويتيقأ عليك، هنا لا يوجد هذا النوع".
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