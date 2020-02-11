شكرا لقرائتكم خبر عن المهدي سليمان يكشف عن سبب أزمة هدف الأهلي الثاني أمام بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف المهدي سليمان حارس مرمي بيراميدز، كواليس أزمة هدف الأهلي الثاني في المباراة الماضية بين الفريقين في الدوري المصري الممتاز.
وشهدت مباراة الأهلي وبيراميدز، التي أقيمت في منافسات الجولة السادسة عشر بالدوري، جدلاً كبيراً، بسبب هدف الأحمر الثاني واشتباكات مع حكم اللقاء إبراهيم نور الدين.
وقال سليمان خلال تصريحات على إذاعة «أون سبورت إف إم»: «إبراهيم نور الدين حكم المباراة، في البداية حسب ضربة مرمى لصالحنا، وأتيت بالكرة من خارج الملعب، والحكم طلب مني ألعبها بشكل سريع».
وأضاف: «محمود كهربا لاعب الأهلي، اعترض وكان يطالب بضربة جزاء، بعد ذلك الحكم أشار لركلة ركنية».
وتابع: «كنا نبحث عن الفوز أمام الأهلي ولم يكن هدفنا التعادل».
وعن مباراة اليوم أمام المقاولون، قال: «مباراة كانت جيدة، وأداؤنا كان جيدا وكنا نحتاج إلى الفوز بعد هزيمة الأهلي لكي لا نبتعد عن المربع الذهبي».
وأتم: «كان لدينا نواقص في الفريق غياب 5 لاعبين من القوام الأساسي والذي شارك بدلًا منهم ظهر بشكل جيد».
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