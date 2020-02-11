شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن يوافق على طلب الاتحاد السكندرى بحضور 2400 مشجع لمبارياته فى الدورى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حصل مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى، برئاسة محمد مصيلحى، على موافقة مديرية أمن الإسكندرية، بزيادة الحضور الجماهيرى لمباريات الفريق المقامة بالإسكندرية، مع انطلاق منافسات الدور الثانى للدورى، بداية مارس المقبل، على ألا تشمل تلك الزيادة استاد حرس الحدود بالمكس، نظرا لعدم جاهزيته أو تحمله أى زيادات، حيث تقرر رفع العدد من 400 مشجع إلى 2400 مشجع، بزيادة 2000 مشجع عما كان مقررا من قبل، ومن المنتظر- طبقا لتلك المحاولات التى قام بها مصيلحى مع الجهات الأمنية بالإسكندرية.

وأسوة بالسماح للجماهير فى القاهرة بمؤازرة الأهلى والزمالك- من المنتظر أن يواجه الاتحاد السكندرى فريق الزمالك بالإسكندرية، فى بداية الدور الثانى، حيث يراهن مصيلحى على جماهير الثغر فى الخروج بالاتحاد مع دوامة النتائج السيئة فى الفترة الأخيرة. على الجانب الآخر، عقد طلعت يوسف، المدير الفنى لفريق الاتحاد وجهازه المعاون، عدة جلسات مع اللاعبين لتجاوز أزمة الخسارة أمام أسوان، والتى تبعها خصم 30 ألف جنيه من مستحقاتهم بقرار مجلس الإدارة، كما ركز المدير الفنى على منح جرعات تدريبات للمدافعين لتصحيح الأخطاء المتكررة فى الفترة الأخيرة فى الدورى.