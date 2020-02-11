شكرا لقرائتكم خبر عن عودة «هازارد» تثير الغموض فى ريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سلّطت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية الضوء على موقف البلجيكى إيدين هازارد، لاعب ريال مدريد، من اللحاق بالمباراة المرتقبة لفريقه أمام مانشستر سيتى، بمنافسات دور الـ16 لدورى أبطال أوروبا. وقالت الصحيفة، إن عودة هازارد للمشاركة فى المباريات تأجلت مع اقتراب موعد مباراة فريقه المنتظرة أمام مانشستر سيتى. وأضافت أن هازارد، الذى أصيب منذ 26 نوفمبر الماضى، كان متوقعًا أن يدخل تشكيلة الفريق بشكل تدريجى، من أجل الحصول على إيقاع المباريات، وهو ما لم يحدث رغم مشاركته فى التدريبات الجماعية منذ 30 يناير الماضى. وتابعت أن هازارد لم تتبق أمامه سوى مباراتين فقط، وهما سيلتا فيجو وليفانتى، يومى 16 و22 فبراير الجارى، كى يصل للفورمة قبل مواجهة السيتى بدورى أبطال أوروبا، يوم 26 من الشهر ذاته. وختمت الصحيفة بأن زيدان عندما سُئل عن وضع هازارد لم يحدد أى أعراض مقلقة حول اللاعب، فيما أشارت الصحيفة إلى أن النادى الأبيض يحقق عملًا جيدًا بهذا الصدد، وهو التحضير البدنى المميز للاعب.

على جانب آخر، حصل لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بريال مدريد، كاسيميرو، على جائزة الأفضل فى شهر يناير الماضى داخل الملكى، وفقًا لما أعلنه الموقع الرسمى للنادى. Advertisements وتحدث كاسيميرو عن نجاحات فريقه، الشهر الماضى، فى تصريحات لموقع ناديه، وقال: «شهر يناير كان مميزًا بالنسبة لنا كفريق، لقد تحسن أداؤنا كثيرًا والجميع لعب بشكل جيد جدًا». وعن الجائزة، قال: «تظل فردية، ولكننى دائمًا على استعداد لمساعدة زملائى بالفريق لأن فى كرة القدم عليك أن تفكر بشكل جماعى». وانتقل للحديث عن الخروج من بطولة كأس ملك إسبانيا على يد ريال سوسييداد: «مازالت هناك بطولات مهمة نتطلع للمنافسة عليها». وتابع: «فى البداية لدينا مباريات فى الدورى، ثم نتجه نحو دورى أبطال أوروبا، لذلك علينا مواصلة العمل الجاد لأننا ندخل فى أهم مراحل الموسم». ويلتقى ريال مدريد فى الدور الثانى من بطولة دورى أبطال أوروبا بوصيف الدورى الإنجليزى مانشستر سيتى ومدربه، بيب جوارديولا، يوم 26 فبراير الجارى، على ملعب «سانتياجو برنابيو» فى ذهاب المرحلة قبل أسبوعين من مباراة العودة على ملعب «الاتحاد».

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