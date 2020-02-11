بيراميدز يعود للإنتصارات ويفوز على المقاولون بثنائية نظيفة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق بيراميدز الفوز على مُضيفه المقاولون العرب، بهدفين مقابل لا شيء، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم على ملعب المقاولون العرب، في اطار الجولة 17 من الدوري الممتاز لكرة القدم.
واستعاد بيراميدز نغمة الانتصارات بعد الهزيمة التي نالها في المباراة الماضية أمام الأهلي بهدفين مقابل هدف.
سجل هدفي فوز بيراميدز، محمد حمدي في الدقيقة 36 برأسية رائعة، قبل أن يضيف جون أنطوي الهدف الثاني في الدقيقة 40 مستغلًا خطئا مشتركا بين حارس المقاولون العرب وزميله محمد سمير.
ولعب فريق بيراميدز من الدقيقة 87 بعشرة لاعبين فقط بعد إصابة محمد فتحي، بينما كان الفريق قد أنهى الثلاث تغيرات.
بتلك النتيجة يرتفع رصيد بيراميدز إلى 29 نقطة متقدمًا على الاتحاد السكندري، ليحتل المركز الرابع في سلم ترتيب بطولة الدوري.
وفي الوقت ذاته يتجمد رصيد المقاولون العرب عند 32 نقطة محتلًا المركز الثاني في جدول الدوري، بفارق 10 نقاط عن الأهلي صاحب الصدارة.
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